Déborah BERVILLE

Suite à mes différentes expériences professionnelles dans différents domaines (pharmaceutique / agroalimentaire / huiles lubrifiantes / encres d'imprimerie), j'ai pu exercer et apprécier le métier de technicienne de laboratoire, d'assistante qualité, et de technicienne de production (emploi actuel).



Ce qui me plaît dans ces différents postes, est le fait de veiller à respecter les spécifications produits et d'apprendre de nouvelles techniques.





J'aime le travail en équipe, je suis rigoureuse et organisée. Je m'intègre rapidement.

Si mon profil vous intéresse, n'hésiter pas à me contacter.



Mes compétences :

Activité en zone de classe B, manipulation sous flux classe A

Déclaration anomalie, OOS

Contrôles environnementaux

Remplissage et relecture de dossiers de lot

Analyses physico chimiques

Qualité

Chimie analytique

Reach

Calibration et Validation de méthode

Infrarouge

Biologie

SAP