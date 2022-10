Debuiche FRANÇOIS

If you require an english version of my profile, please follow this link:http://www.linkedin.com/pub/fran%C3%A7ois-debuiche/25/476/848/en



Je suis depuis peu diplômé de SKEMA Business School (fusion du CERAM et de l’ESC Lille classée parmi les meilleures Business schools européennes par le Financial Times). J'ai effectué un Master en management et un Master of Science en entrepreneuriat et innovation. Je recherche un emploi, un VIE ou un stage en développement commercial, analyse de marché ou similaires. Je vous écris pour exprimer mon intérêt pour la mission commerciale chez Sagem Avionics au Texas.



J’ai suivi une formation polyvalente dans les domaines du management et possède des aptitudes notamment dans la vente, le marketing, la finance, la communication et le management de projet. Je me suis, par ailleurs, spécialisé dans le développement et l'entrepreneuriat. J’ai acquis des compétences dans l'identification des opportunités d'affaires et des stratégies de croissance. Je tiens à vous offrir le professionnalisme et l'éthique que vous êtes en droit d’attendre de vos équipes. Je suis communicatif, organisé et déterminé. Je m’adapte facilement au travail en équipe en vue d’un projet ou objectif commun. Par ailleurs, mon enthousiasme et mon optimisme me permettent de proposer de nouvelles idées et d’aller de l'avant dans chaque situation. En outre, j’ai pu travailler avec succès en autonomie pour le compte des études marketing réalisées au cours de mes expériences passées.



J'ai travaillé à Dallas, TX pour Accor North-America sur le développement de la franchise Motel 6 aux États-Unis, Canada et Mexique. Cette expérience m'a offert de vastes connaissances dans le développement commercial, l'immobilier, la franchise et la gestion de grands groupes. J'ai, en outre, travaillé pour Atout France à Londres comme analyste de marché chargé d'étudier le marché britannique en vue de fournir aux clients des recommandations stratégiques pour leur développement commercial. Ces positions ont épanoui mon approche commerciale et m’ont sensibilisé quant à l’importance de la relation client et de ses exigences.



Spécialités:

Etudes de marchés et identification des débouchés commerciales

Développement commercial

Stratégies de croissance

Développement de franchise



N'hésitez pas à me contacter par e-mail ou par téléphone pour de plus amples informations.



Très cordialement,



François Debuiche



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

PCIE

Social networking

Développement commercial

Sales

Management