Dehais AURÉLIE

Je m'appelle Aurélie Dehais. J'ai 23 ans et suis originaire du Sud Est de la France Côte d'Azur) où j'ai grandi. Je suis ensuite partie à Paris pour effectuer une classe préparatoire scientifique au lycée Condorcet. J'ai par la suite intégré l'ENAC. En troisième année de cycle d'ingénieur, j'ai effectué une double formation à la Toulouse School of Economics (Master 2 "Economics of Markets and Organizations). Je suis actuellement stagiaire chez Atos Consulting afin de réaliser le plan de développement stratégique d'Atos chez Air France KLM.



Mes compétences :

Aéronautique

dynamique

Economie

Organisée

Persévérante

Stratégie