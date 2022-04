Delaye MARIE-ANNE

Animation d'un club de dirigeants et membres de CODIR :

- déjeuner à la Folie Douce de l'Alpe d'Huez le 9 janvier 2015 pour présentation de la structure et échanges "Réseau" : voir la vidéo http://youtu.be/cu7t4v3K3O8

- Séminaire "Dirigeant leader" animé par Christian Monjou, intervenant APM mardi 20 janvier 2015, retrouvez les photos sur le blog des partenaires d'Ecobiz :

http://www.grenoble-ecobiz.biz/jcms/rec_487281/fr/le-blog-des-partenaires-ecobiz

- Conférence Isaac Getz "L'entreprise libérée"le 28 septembre 2015 à la CCI de Grenoble

- Visite des papeteries de Vizille, groupe Vicat, décembre 2015

- Séminaire dirigeants "Innovation et stratégie" animé par Xavier Fontanet, ex PDG d'Essilor le janvier 2016

- Visite showroom STmicroelectronics janvier 2016

- Conférence Michel Hervé, PDG groupe Hervé à la CCI de Grenoble

- Visite du laboratoire Voltec de Siemens avril 2016

Ces rencontres vous intéressent, vous êtes dirigeants d'entreprises, contactez moi.



Animatrice d'un réseau de décideurs d'entreprises et de partenaires institutionnels, autour de la thématique de l'emploi et des innovations managériales.

En 2014 : ouverture d'un portail emploi accessible à partir du site de la CCI et d'Ecobiz : http://www.grenoble-ecobiz.biz/emploi

- dépôt gratuit des offres des entreprises

- accessible par tous

Bilan fin 2015 : plus de 100 nouvelles offres déposées chaque mois dont 80% en CDI et environ 4000 connexions/mois



Mes compétences :

Gestion de projets complexes et transverses

Communication

connaissance des acteurs locaux