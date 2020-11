Delphine ABEASIS

Bonjour,



Mon objectif est de renforcer la notoriété d'une l'entreprise via l'animation d’un réseau de talents et le déploiement de la stratégie d'une marque employeur.



Formation :



- MBA en Communication/Media/Evénementiel à l'ESG (Ecole Supérieure de Gestion, Paris 11ème).



- Master 2 Marketing/Commerce à l'ESG.



- Bachelor's degree à l'Université Birbeck (London).



Compétences :



- Management : Encadrement et coordination d'équipe (de 3 à 80 personnes).



- Recrutement : élaboration d’une stratégie RH, constitution d’un vivier de talents (animation d’entretiens & job datings), implémentation de nouveaux process RH (renouvellement de la politique de cooptation, refonte du process d'intégration, mise en place d’ateliers de formation au recrutement...), supervision et analyse d'un budget recrutement, configuration intégrale d'un logiciel de recrutement, création d’un guide et animation de formations dédiées aux utilisateurs...



- Communication & Community Management : Déploiement d’une stratégie marketing presse et digitale, fédération des communautés autour des réseaux sociaux en mettant en avant l'image des marques, création et rédaction de contenu sur les différents supports, mise en place d'événements, veille concurrentielle...



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Evénementiel

Communication

Audiovisuel

Ressources humaines