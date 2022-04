Delphine ADAM

Cadre dirigeant en formation professionnelle



COMPÉTENCES

Management d’équipe et management de managers

Conduite de projet et ingénierie de formation (directrice de la pédagogie à l’AFPA)

Pilotage économique d’un centre de production

Maîtrise du cadre juridique, règlementaire, organisationnel et financier de la FPC

Pédagogie, formation de formateurs et animation de formations

Anglais courant (3 années aux États-Unis)