Delphine AUBRY

Chef de projet confirmée dans des domaines aussi variés que la logistique, les achats, approvisionnements , en passant par tous les flux de l'entreprise et maintenant la banque.



Je suis Cetifiée PMP en gestion de projets et bilingue anglais.

Je sais également mener à bien la gestion des approvisionnements à l'international en contexte industriel et les achats.



Organisée, efficace et réactive, mon profil a double compétence possède de nombreux avantages.



FORMATION CONTINUE & INITIALE

2007 CDAF: Pratique de l'Achat

2005 Certification internationale PMP (PMI) en gestion de projet

2001 Basics of Supply Chain, certification APICS



1999 Diplômée ESCEM (Ecole supérieure de commerce de Tours )Spécialisation:Négociation/Achats/Logistique



Anglais : Bilingue , parents résidents USA, TOEIC (960/980)

Espagnol : Courant , nombreux séjours Espagne, Mexique, Guatemala, Equateur.



Informatique :

- ERP : JDE, SAP expertise fonctionnelle.

- Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, MS project), Manugistics, datawarehouse,Reflex(WMS gestion entrepot),Cognos 8 Query studio, Ossad .



Mes compétences :

Projets Achats Etudes Logistique Supply Chain Bil

approvisionnements

PMO

planification

workflow

oracle

pmp

procurement

logistique

informatique

jde