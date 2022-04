Delphine BESLOY-MEUDEC

Bonjour,



13 ans de marketing en grande consommation m'ont permis d'acquérir une expertise marketing tant stratégique qu'opérationnelle.

Mes expériences en tant que Trade Marketer, Category Manager puis Chef de Groupe me permettent également d’accompagner la conduite du changement et de mettre en place de nouvelles procédures.



Motivée par le challenge, je souhaite aujourd'hui accompagner des entreprises tournées vers l'innovation et des secteurs qui connaissent des changements majeurs(mutuelles / complémentaires santé, énergie, transports...).



Mes principaux domaines de compétences :

• Expertise en marketing stratégique et opérationnel, de la définition à l’implémentation des projets; vision globale et stratégique du marketing, depuis les Etudes jusqu’au Category Management

• Innovation / développement de nouveaux produits

• Conduite et coordination de projets transverses dans un cadre international

• Leadership d’équipes multiculturelles

• Expérience en conduite du changement dans des environnements complexes, créations de postes



Mes compétences :

Coordination

Coordination de projets

Environnement

Gestion et coordination de projets

Management

Management d'équipes

Management d'équipes internationales

Marketing

Marketing durable

Marketing stratégique

Santé

Transports