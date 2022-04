Delphine BILLOT

Graphic & Web Designer freelance basée à Espoo, j'accompagne mes clients tout au long de leurs projets.

De la prise de brief à la livraison des maquettes, en passant par l’ergonomie, l'expérience utilisateur et le design, je les conseille et crée les supports graphiques de leur communication visuelle.



Création d’image de marque, identité visuelle, logotype, plaquette, affiche, édition, web design, matte painting, photomanipulation, responsive web design, expérience utilisateur, application mobile, je sais faire preuve de créativité tout en m’adaptant à vos besoins.



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon portfolio :Array

Vous pouvez également me contacter via isallineb@gmail.com



A très bientôt !



Mes compétences :

Photomontage et effets spéciaux

Adobe Dreamweaver

Visual communication

Adobe InDesign

Graphic Design

User interface design

Adobe Photoshop

Web design

Adobe Illustrator

Matte Painting

UX design

Branding & Identity