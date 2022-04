Delphine BILQUEY

Depuis 10 ans, je travaille dans la gestion / conduite de projets informatiques au sein d'une SSII.

Après l'obtention de mon diplôme de management des hommes et des organisations, j'ai saisi l'opportunité d'intégrer le milieu des systèmes d'information. Ce milieu porteur m'a permis d'évoluer sur des missions riches, au sein de grands comptes, et de monter en compétences sur toutes les étapes de la gestion de projet. Les certifications PRINCE 2 et PSPO 1 (AGILE) m'ont permis de cristalliser mes connaissances dans un cadre méthodologique éprouvé et appliqué en entreprise.



Aujourd'hui, je cherche à prendre du recul et à élargir mes horizons afin de découvrir d'autres modes d'intervention en entreprise, non limités aux SSII et aux systèmes d'information.



De nature tournée vers la progression et l'action, je ressens aujourd'hui le besoin de me renouveler à travers des domaines d'activité transverses et variés qui pourront m'offrir de nouveaux défis de développement de mes compétences dans le domaine du pilotage/management de projets.



Mon sens de l'implication et mon engagement me poussent à vouloir intégrer une entreprise qui aura pour moi du sens aussi bien sur les valeurs professionnelles que sur ses finalités.

Les enjeux environnementaux, sociaux et du développement humain suscitent notamment mon intérêt.

A travers mon parcours personnel, j'ai pu notamment m'investir dans des expériences riches tournées autour de l'humanitaire, l'associatif et l'animation de publics jeunes et adultes via la culture et le divertissement.



Tous les projets impliquant des mutations structurelles, culturelles, organisationnelles sous tendent l'adéquation des hommes. Dans ce contexte, des personnes capables de faire le lien et d'interagir avec des acteurs multiples, aux profils variés sont mobilisées et soutiennent les ambitions de changement.



C'est dans ce cadre que je m'inscris et que je souhaite poursuivre mes efforts à travers quelques principes fondateurs:

- La qualité des relations de travail et le leadership

- L'autonomie et la responsabilisation par le partage de l'information et de l'expertise

- Une communication transparente via une structure projet formalisée et des outils/instances de suivi largement partagés

- Un comportement professionnel et une implication basés sur le sens client, les objectifs et les résultats

- L'amélioration continue via le suivi rapproché, l'analyse des situations, le contrôle des risques et des dérives et la recherche de solutions



Je suis disponible pour échanger avec vous aussi bien sur des opportunités professionnelles que sur des enjeux et problématiques liés au pilotage de projets.



Mes compétences :

Conduite du changement

Conduite de projet