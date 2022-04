Delphine BLARY

Formateur – Conseil

- Réalisation d’audit – Diagnostic Plan de Maîtrise Sanitaire

- Assistance à la constitution des dossiers d’agrément sanitaire CE

- Accompagnement à la mise en place de système HACCP

- Conception et animation de formation spécifique hygiène et sécurité sanitaire

Chef de projets

- Prise de contact client

- Evaluation des besoins clients

- Montage de projets

- Rédaction des devis et conventions de formation

- Accompagnement des consultants, suivi des missions



Mes compétences :

Commercial

Formation

Hygiène

Ingénieur

Ingénieur Commercial

Management

restauration

Restauration collective

Sécurité

Sécurité sanitaire

Vente