Delphine CALLET

Créer ma propre activité, répond à un fort désir d'entreprendre et de me réaliser.

J'ai longuement réfléchi et fait murir ce projet ainsi que les moyens d'y parvenir.

J'ai créé, en 2011, Les Fées Boutique prêt à porter pour femmes à Savenay. Après 5 belles années de lancement et de fidélisation de clientèle, j'ai choisi de transmettre le fruit de ma création.

Désormais, je me lance dans une nouvelle aventure, pour devenir coach auprès de professionnels ou particuliers. Ma volonté est de les accompagner vers le changement et donner du sens à leur projet.



Mes compétences :

Accompagnement

Vente de services

Gestion d'un point de vente

Relation et développement de clientèle