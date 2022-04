Delphine CALLIES

Pendant mes années d’étude, je réalise plusieurs missions en entreprise au cours desquelles je suis confrontée à toutes les phases d’élaboration d’un bâtiment, de son étude à sa construction.



Je travaille ensuite chez Christian de Portzamparc sur des phases d’étude détaillant la matérialité des projets architecturaux. Je suis alors animée par l’envie de mieux comprendre et connaître tous les échelons de transmission, de l’architecte qui imagine à l’ouvrier qui réalise en passant par le maître d’ouvrage qui commande.



Mon envie de me rapprocher de la réalité de ce que je concois me pousse à suivre deux chantiers à Madagascar. En tant que conducteur de travaux, je développe des compétences techniques et relationnelles qui me permettent de superviser et coordonner le travail de 40 ouvriers de différents corps d’état, tout en réalisant la construction dans les délais qui m’étaient fixés initialement.





Mes compétences :

Architecture

AutoCAD

Relationnel

Conception technique

Adobe Photoshop

Organisation