Delphine CARTIER

20 ans dexpérience auprès du Dirigeant ou membre du Comité de Direction

de groupes internationaux (automobile, électrique, informatique, marketing et SSII):

> expertise organisationnelle, compétences transversales, gestion de projets,

> interface entre le Dirigeant, ses équipes et les entités francophones et anglophones,

> mise en place de la communication interne et externe de l'entité ou de l'entreprise.



Capacité découte et aisance relationnelle.

Autonome et rigoureuse.

Discrète et disponible.