Delphine GUILLAUBY

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans la bureautique sous toutes les formes de secrétariat ou d'assistanat de direction (DAF, DRH, DG), en français comme en anglais, dans divers secteurs dont 8 ans dans le bâtiment, 6 ans dans l'industrie pharmaceutique, 3 ans dans l'agro-alimentaire et 2 ans dans l'informatique, j'ai opté pour un changement radical dans l'exercice de mon métier en 2019.



En effet, j'ai maintenant le statut d'auto-entrepreneur et je propose mes services en télétravail.



Mon entreprise se nomme D2M1, je travaille essentiellement à l'heure, mais je propose aussi un forfait à la journée pour les entreprises ou les particuliers qui en ont besoin.



Word, Excel et Powerpoint n'ont pas de secret pour moi et je m'adapte facilement aux CRM ou ERP, logiciels, progiciels, messageries et autres systèmes d'exploitation.