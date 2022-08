Denis RADISSON

Mes compétences Métier:

Suivi et Animation de la Qualité Interne. Communication avec les usines Clientes. Gestion des défaillances. Résolution de problèmes Amélioration continue. AMDEC, Analyse des risques. Formation. Management. Communication



Référentiels: ISO 9OOO / ISO TS



Mes Compétences Humaines:

Rigueur, fiabilité, sens du contact, détermination.



Mes Compétences en Management

En charge de l'équipe des Animateurs Qualité du pôle moulage. Recrutement gestion des compétences, animation d'équipe.



Mes Compétences Spécifiques

Materiaux Composites Thermodurcissables

Moulage. Presses à Compression. Usinage. Montage accessoires. Peinture. Assemblage



Hygiène et Sécurité des Aliments:

Audits Hygiène d'industries alimentaires. Démarche HACCP. Assistance Technique auprès des Clients.

Enseignement de la Microbiologie et de la Technologie Alimentaires.

Identification de nouvelles sources de matières; réalisation des cahiers des charges.

Réalisation d'audits de suivi / agréage fournisseurs en France et à létranger (en anglais)

Contrôle de lapplication dun programme qualité sur matières premières et produits finis.

Coordination de la Politique Contaminants avec un laboratoire expert selon la réglementation.



Mes compétences :

Amélioration continue

AUDIT INTERNE

Management

ENSEIGNEMENT

Qualité

GESTION DOCUMENTAIRE

Production

HACCP

AMDEC

MICROBIOLOGIE

CONSEIL

FORMATION

Gestion de projet