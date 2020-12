Désiré YAO

Plus 18 ans d'expérience dans l'implémentation ou la maintenance d'applications de CRM auprès de clients d'industries variées (Assurance, Télécom, Pharmaceutique, Construction...).

Grande expérience projet avec une pratique de toutes les phases (de l'initiation à la clôture).

Très fort engagement pour la réussite des projets et le succès client.

Très bonne compréhension des organisations, des rôles et des enjeux métiers.



Mes compétences :

CRM

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Salesforce

Creatio

Update CRM

Selligent

Siebel

Informatique

Oracle

SQL

Direction de projet

Gestion d'équipe