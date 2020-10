Didier BELHADJ

Après 13 années dans le tourisme (animateur, responsable de service, responsable animation et directeur de résidence), j'entreprends une reconversion professionnelle dans la comptabilité et j'ai obtenu le BTS comptabilité et gestion des organisations en juin 2015 et le titre professionnel de gestionnaire de paie en mai 2017.



Mes compétences :

Management d'équipes

Relationnel clients

Gestion de budget

Gestion de projet

Maîtrise de logiciel comptable : EBP, Winsis

Adaptabilité

Maîtrise d'open office et de Microsoft office