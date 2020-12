Didier DORMEGNIES

Après un parcours d'une quinzaine d'année à des postes technico-commerciaux dans des secteurs pluri-disciplinaires en contexte international, j'ai naturellement évolué vers les fonctions du marketing opérationnel où se mêlent le suivi de projets, le développement de produits, la gestion de budget et le développement commercial.



Un cursus certes un peu atypique, mais qui m'a permis d’acquérir de grandes capacités d’adaptation et une réelle polyvalence, à maitriser tant l'aspect technique de terrain, que l'aspect marketing, commercial et financier, nécessaires à un poste en management.



Mes clients peuvent-être de grands donneurs d’ordres ou de simple PME, mais pour la plupart œuvrant dans des secteurs très exigeants.

Ils me reconnaissent comme un professionnel réaliste, proactif et respectueux à entretenir des rapports sains et loyaux. Ma hiérarchie et mes collaborateurs en font de même.



Mon anglais est quasi-courant de part une utilisation régulière pour mes fonctions, et je possède quelques notions en Espagnol même si peu pratiqué.



Mes centres d’intérêts professionnels se portent vers des postes ou se mêle la technique et le développement commercial.