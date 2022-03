Didier EXMELIN

Professionnel de plus de 30 ans dans l'opération industrielle, dans la gestion de production, d'exploitation, et dans la conduite du changement, je saurai répondre à vos attentes.

Spécialiste de la mise en place de nouvelles organisations et dans l'accompagnement des équipes vers les changements.

Grande connaissance dans la réduction des coûts, dans l'augmentation de la productivité d'une activité, dans la mise en place d'instruction de travail afin d'éviter les dérives qualitatives.

Mise en application du lean management.

Rédaction des procédures, calcul des coûts de prestations

Management d'équipes de toutes tailles et pluridisciplinaires, production, méthodes, logistique, ordonnancement, maintenance, qualité...

Conduite de projets, mise en place de lignes automatisées chez Mitsubishi, déménagement d'activité vers un autre site chez Loomis, fermeture d'activité chez Mitsubishi.

Gestion de centre de profit, gestion de budgets.