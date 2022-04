Didier Gourci met à votre disposition ses talents de DJ Animateur et Magicien professionnel pour faire de votre réception un moment inoubliable.



Didier Gourci vous propose une prestation originale afin d'animer en musique et en magie votre réception de mariage. Rencontrez Didier GOURCI afin de convenir ensemble d'une prestation adaptée à vos besoins et à votre budget :



• Prestation d'un DJ pour faire danser tous vos invités

• Prestation d'un Magicien pour un show "Close up" (magie rapprochée), suivie des services d'un DJ

• Show de magie avec une mise en scène humoristique, et prestation DJ pour la soirée dansante

• Animation karaoké suivie de la prestation d'un DJ.

Toutes ses prestations incluent le matériel professionnel de sonorisation et d'éclairage.



Didier Gourci est un Dj généraliste qui dispose d'un large répertoire musical pour vous garantir une prestation de qualité qui saura ravir les goûts musicaux de chacun. Son spectacle de Magie largement testé auprès de tous les publics émerveillera petits et grands.

- Close-up (magie de proximité)

- Magie de scène humoristique

- Karaoké

- Sculpture sur ballon...

Didier Gourci aura le plaisir de vous accompagner dans le lieu de votre choix.



CONTACT / didier.gourci@orange.fr

06.08.55.70.75



Mes compétences :

Dj

Magicien

Installation de Sonorisation et éclairage