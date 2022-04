Didier GRABHERR

Une premiere carrière de psychologue d'entreprise plutôt axé sur l'évaluation, le recrutement et l'orientation. Démarche repensée voire réorientée à l'aune de la mise en place de la démarche "compétences" en assurant les fonctions d'Ingénieur Recrutement/Evaluation.

Parcours parachevé, après 15 ans dans le domaine, en créant la fonction de Responsable Relations Ecoles avec mise en place et gestion d'un outil de e-recrutement pour La Poste.



Ayant (ou pensant avoir) fait le tour de ce domaine d'expertise, j'ai réorienté mes compétences vers la formation professionnelle; tout en gardant un pied dans le domaine de la psychologie du travail par le biais d'heures de chargé de cours pour le Masters 2 de Psychologie à Poitiers où j'interviens plus particulièrement sur les outils d'évaluation.



Directeur de l'Université Ouest, j'ai en responsabilité la mise en oeuvre du plan de formation à destination des postiers de l'Enseigne (bureaux de poste) pour les 5 régions de mon territoire (Bretagne, Pays de La Loire, Basse et Haute Normandie, Centre).

Avec mon équipe de direction je manage une trentaine de formateurs répartis sur 4 sites (Rennes, Nantes, Rouen, Orléans). Les formations qu'ils démultiplient sont élaborées par les ingénieurs de formation situés au siège de l'Université à partir du PNF (Plan National de Formation) élaboré par la DRH de l'Enseigne.



Mes compétences :

Management

Management d'un centre de profit