Didier GUILLERM

Fonction : Développement Commercial

Domaine : Solutions techniques pluridisciplinaires

Spécialité : Diversification - Création d’activités - Lancement de nouvelles offres - Marchés émergents



Vous souhaitez faire progresser votre chiffre d'affaires et vos marges, accroître vos parts de marché, accélérer votre croissance, définir de nouveaux axes de développement, diversifier vos activités, trouver des partenaires et optimiser votre efficacité commerciale.



Vous avez besoin d’un collaborateur capable d’appréhender la diversité de votre environnement économique et technique.



Je vous propose mon expérience du développement commercial et du conseil, pour construire des démarches pertinentes et adaptées à votre entreprise. Je souhaite m’impliquer dans la mise en œuvre de votre stratégie, dans les actions commerciales sur le terrain et dans le suivi des projets.



Mes missions m'ont permis de développer des compétences dans les domaines suivants, dans un contexte de changement et de recherche de solutions innovantes :

• Mener des actions commerciales dans un environnement technique pluridisciplinaire.

• Définir et mettre en œuvre la politique commerciale (objectifs, moyens, résultats...).

• Appréhender de nouveaux marchés.

• Négocier des partenariats industriels et/ou commerciaux.

• Mettre en place de nouvelles structures.

• Animer des équipes commerciales et techniques.



Mes atouts pour votre entreprise : une expérience avec des succès dans le développement commercial et dans la vente de projets complexes à dominante technique.



Ma spécificité : une capacité à proposer des idées nouvelles, je suis à l’aise dans la réflexion stratégique et également dans les actions de terrain.





Quelques-unes de mes réalisations :

• Diversification d'une société de robotique sous-marine en développant une activité d'équipements aéronautiques

• Création d'une division conception de systèmes électronique (société de services)

• Élargissement de l’offre aux Grands Comptes d'un groupe international de certification en élaborant de nouvelles prestations

• Lancement d'une gamme d'instruments de mesures électroniques

• Constitution d'une entreprise de contrôle d'accès par empreintes digitales

• Conseil en efficacité commerciale et formation aux techniques de vente

• Fondateur du portail Internet francophone sur la biométrie et d'un groupe de discussion de 600 membres



Mes réalisations s’appuient sur les points clés de ma personnalité : autonomie, adaptabilité, esprit d’analyse, créativité, entrepreneur.



Je souhaite apporter ma force de proposition et d'animation au sein d’une entreprise, pour de nouveaux challenges.



Je vous remercie l'attention que vous avez portée à la présentation de mon offre de services.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Grands Comptes

Biométrie

Management

Animation d'équipe