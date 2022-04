Didier HAMAIDE

Plus de 20 ans d’expérience, dans les domaines de l’organisation et des systèmes d’information, en SSII et en entreprises dans les secteurs tertiaires, industriels et du service public, auprès de grands comptes et de PME, souvent en forte mutation organisationnelle et/ou technique.



De formation supérieure, j’ai développé une importante expérience dans les domaines de l’organisation et des systèmes d’information, acquise en SSII et en entreprises. Mes fonctions exercées à différents niveaux de responsabilités managériales et opérationnelles me permettent de vous apporter mon savoir-faire sur des missions de type :

- PMO, responsable pilotage.

- Coordination d’équipes et d’activités transverses.

- Consultant senior AMOA/AMOE, Plan de transformation, Conduite du changement, Modélisation de processus, Qualité, Bascules, Déploiements de SI et d’ERP.

- Management de projets MOE & MOA (Agile/SCRUM).





Véritable acteur de terrain, la richesse et la diversité de mes fonctions et missions m’ont permis de développer un réel sens du service, de fortes capacités relationnelles et d’adaptation à de nouveaux contextes métiers. Je suis ainsi habitué aux relations avec des interlocuteurs de différents profils, dans des environnements multi culturels et multi sites.



Indépendant, je suis en mesure de m’adapter aux conditions d’interventions qui répondront le mieux à vos besoins.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Direction de projet

Système d'information

Audit informatique

Management de transition

Audit qualité

Conseil en organisation

Optimisation des process

Conduite du changement

Organisation

Pilotage d'activité

Plan continuité des activités