Didier JEANNETTE

Bonjour,



Fort de plusieurs expériences de directeur et de chef de projet dans les domaines de l'informatique et de la logistique, je suis à la recherche d'un poste dans ces deux secteurs d'activité. Je reste ouvert à absolument toutes les propositions (CDD, CDI, temps plein ou temps partiel, consultant, indépendant, management de transition, intérim management, travail en temps partagé...). Les descriptions de mes différentes expériences professionnelles vous donneront de plus amples renseignements sur mon parcours. J'habite Besançon, dans le Doubs (25). Je suis mobile dans toute la France et en Suisse. Si vous avez des 'tuyaux', n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci d'avance.



Cordialement.





Mes compétences :

Autonome

Chef de projet

Fédérateur

Informatique

Logistique

Manager

Organisé

Polyvalent

Rigoureux

Supply chain

Système d'Information

SAP

MOVEX

Sage ERP X3

ERP