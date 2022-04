Didier JÉROME

Ma formation et mon expérience professionnelle m’ont permis d’acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de la maintenance informatique et de la gestion de réseaux.

Depuis Mai 2008 (et ce jusqu’au 28 Février 2010), j’occupe un poste de responsable du service informatique et télécom pour lequel j’effectuais la maintenance matérielle et logiciel d’un parc de 100 ordinateurs, de l’administration du serveur Windows 2003 et du serveur Exchange ( gestion des comptes utilisateurs, mails, droits d’accès…) , de l’assistance aux 900 utilisateurs, de la gestion du parc téléphonique et enfin des études et réalisations des besoins en fonction des demandes. Par exemple j’ai travaillé sur l’ajout d’une salle informatique supplémentaire et sur l’étude d’une solution d’affichages dynamique….

Auparavant, durant 6 années, j’occupais un poste de technicien dans une société de prestation informatique, dans laquelle j’ai été chargé de différentes missions chez les clients : installation et configuration du système développé par l’entreprise (en monoposte et réseau), opérations de maintenances (dépannage, assistance téléphonique…), formation aux logiciels vendus et du suivi de la clientèle (analyse des besoins clients).



Mes compétences :

Informatique

Maintenance

Technicien informatique