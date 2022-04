Didier KIEN

1988-1992 Animateur de formation chez Bergerat Monoyeur ( Caterpillar )

Formateur sur les chariots élévateur





1992-1996 Technico commercial chez Fenwick-Linde ( secteur 92-95 )

Ventes de services ( contrats , pneus , batterie )





1996- 1999 Attaché commercial chez Fenwick-Linde ( secteur 92-77)

Ventes de chariots

Parmis les 3 meilleurs vendeurs de France avec plus de 170 chariots vendus par an.



1999-2001 Responsable des ventes chez Fenwick-Linde ( Agence IDF Sud )

Encadrement d'une équipe de 12 personnes ( 6 commerciaux, 1 responsable occasion, 2 commerciales location, 3 assistantes commerciales)



2001-2006 Responsable des ventes chez Fenwick-Linde ( Agence IDF Nord )

Encadrement d'une équipe de 18 personnes ( 10 commerciaux, 1 responsable occasion,1 vendeur occasion, 2 commerciales location, 4 assistantes commerciales)

CA: 17 M€ ventes: 800 chariots/an RE: 2 %





Juin 2006 - décembre 2011: Responsable du service Formation Commerciale et options clients chez Fenwick-Linde

Encadrement d'une équipe de 2 formateurs et 2 animateurs options clients

Création d'une école de formation en 2006.



Formation commerciale: Création d'une vingtaine de parcours de formation (ventes, management,Grands comptes, service...)

Gestion administrative, organisation, planification, gestion du budget de plus de 250 K€.

1200 jours de formation en 2010

2009: Reprise de la formation au Moyen Orient + Afrique du Nord.

Création de modules E-learning pour le lancement d'un nouveau chariot (10 langues, 40 pays)

Organisation, animation du Citi tour + salon de la manutention + nouveaux produits.

Coaching nouveaux vendeurs.



Depuis Janvier 2012: Resopnsable National Grands-Comptes



Encadrement d'une équipe de 12 Vendeurs Grands-Comptes et 6 assistantes Grands-Comptes.



Missions:

Proposer le plan annuel Grands-Comptes et assurer sa réalisation.

Negocier les référencements nationaux avec son équipe.

Rechercher de nouveaux clients en collaboration avec toutes les unités commerciales

Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie Européenne Grands-Comptes et en assurer son application en France.



Management de l'équipe Grands-Comptes (vendeurs grands-Comptes et assistantes Grands-Comptes)

- recrutement, entretien annuels, formation, animation , ...







Formation: 1987 : BTS de micromécanique (1er prix de France, séparateur sanguin)

1985: BAC F10 micromécanique