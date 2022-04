Didier LAPEYRE

Directeur d'agence bancaire dont les missions principales sont:



- Mise en oeuvre de la politique commerciale de la banque

- Animation et développement commercial

- Assure la responsabilité du compte d'exploitation et de sa rentabilité

- Veille réglementaire et commerciale

- Gestion d'équipe et management

- Audit, contrôle interne

- Relation avec les élus et Conseil d'Administration



Mes compétences :

Animation d'équipe

Pilotage d'activité

Management