Didier LAVANTURE

Après de nombreuses années passées dans des services de gestion de PME et de groupes internationaux suivies de montage d'opérations pour mon compte en Europe Centrale ( Serbie, Bosnie et Monténégro) et ensuite en Afrique ( Burkina, Congo et Cameroun), j'ai décidé d'orienter ma carrière sur l'accompagnement de l'humain et notamment dans ses problématiques liées à l'emploi.



Mes compétences :

Vin

Afrique

International

Management