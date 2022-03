Didier LEMAIRE

Responsable d'études Mécaniques avec une formation BTS de Mécaniques Automatismes Industriels, j'ai débuté comme technicien de maintenance avant d'évoluer vers différents postes. Ceux-ci mont permis d'avoir une connaissance des étapes de l'étude à la production. Depuis le début de ma carrière, je supervise des équipes, de ce fait mon expérience en management est reconnue.

J'assure le chiffrage, le dimensionnement et la réalisation des études techniques dans les délais pour répondre à la demande du client. Je suis en mesure de transposer mon expérience d'ingénierie en mécanique du secteur automobile. Je mets en place les méthodes, gère des équipes pluridisciplinaires de dessinateurs, de gens de chantier, de génie civil et d'automaticiens. Je fais des bilans réguliers de planification du projet, d'équipes et des reportings d'avancement me permettant de piloter et de rendre compte avec des budgets serrés.

Il est reconnu de tous que j'ai su démontrer sur de nombreux projets mes qualités d'analyse et mon aptitude à résoudre rapidement les problèmes rencontrés. Je suis autonome et volontaire dans les projets. Mon sens de l'écoute, de défense des idées, ma loyauté, mon exigence de qualité du travail et du service, ainsi que mes innovations tout en étant réaliste avec un sens du résultat mont permis de démontrer ma capacité à diriger et à piloter des équipes projet et des sous-traitants.



Mes compétences :

Management

Gestion

Process

Automation

Mécanique

Simulation Robot

SolidWorks

Catia