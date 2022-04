Didier LEMIERE

Bienvenue à ceux qui consultent mon profil, Voici en quelques lignes mes expériences





Depuis 2014 Responsable Achats Marketing et Approvisionnement chez L'Européenne Food (groupe POMONA)

Achats pour environ 10Ke annuel sur différents marchés (boissons,snacking,confiserie...)



De 1992 à 2013 à la centrale d'achat Franprix/Leader Price (groupe CASINO)



2009 /2013 ACHATS NON ALIMENTAIRE MN, MDD, PPX et ACHATS FRAIS GENERAUX

2008/2009 ACHATS LIQUIDE (hors vins) MN, MDD et PPX

2002/2008 ACHATS EPICERIE MDD et PPX

1996/2002 ACHATS DPH/NON ALIMENTAIRE MN, MDD et PPX

1992/1996 APPPROVISIONNEMENTS



De 1982 à 1992 diverses entreprises en tant que Pâtissier



Mes compétences :

Autodidacte

Achats

SAP

commercial

marketing

Distribution Automatique

Approvisionnement

Supply chain