Bonjour,



Je suis Didier Liehoun et je dirige une micro-entreprise de prestation de services dénommée City Workers.



En tant que mandataire de prestataires de services indépendants, je représente les entrepreneurs et sous traitants auprès des entreprises et particuliers employeurs.



Pour plus d'informations et pour une demande de devis, je vous invite à consulter mon site internet :Array



Services proposés :

✓ Recherche de prestataires indépendants

✓ Administration des contrats

✓ Facturation



Idéal pour les CDD, les contrats partagés et les missions de remplacement d'une durée de 3 à 10 mois consécutifs.