Didier LORCH

Ingénieur Technico-commercial de formation, j’encadre des équipes pluridisciplinaires et internationales, je définie et mets en place les initiatives et plans d’actions qui vont générer de la croissance et l’amélioration de la marge. Mon expérience et mes performances démontrées résultent de mon implication dans tous les aspects du cycle commercial et du processus industriel, de ma connaissance de nombreux marchés mondiaux (Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Energies Renouvelables ….) et de ma capacité à travailler dans une structure matricielle complexe et un environnement changeant. Mon attrait pour l’innovation et les technologies me permet de m’associer fortement au développement de produits apportant une valeur ajoutée aux clients