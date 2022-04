Didier MAGNE

Entré dans l'armée de l'air en tant que logisticien le 16 décembre 1980. Expérience de 29 ans dans la logistique, tout d'abord en tant qu'exploitant des commandes des ateliers aéronautiques, mécaniques, informatiques et télécommunications. J'ai gravi les différents échelons et participé à l'analyse, à l'élaboration, aux tests et à l'implantation de plusieurs applications informatiques de suivi, d'exploitation de commandes et de flux logistiques au sein de l'armée de l'air. Je suis actuellement libre de toute contrainte militaire et à la recherche d'un emploi en rapport avec mes années d'expérience.



Mes compétences :

ouverture d'esprit

Ponctualité

Réactivité

travail en équipe