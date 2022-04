SÉMINAIRES, STAGES...

- Communication Relationnelle

- Développement personnel

.....selon vos besoins.



Beaucoup de souffrances vécues dans l'enfance se transforment subconsciemment en "fausses croyances" (sur la vie, les autres, sur nous même etc), en émotions vives et trompent nos repères, notre discernement. Nos choix (amoureux, de travail etc.), notre image de nous même, se retrouvent enfermés dans l'échec à répétition et la négativité...

(N'hésitez pas à me joindre en message privé ou allez visiter le site:

www.1airdevie.fr )

Le cabinet "Mieux être" de Didier Magne situé à Saint Xandre (proche La Rochelle 17)

à vocation d'écoute, d'accompagnement et de conseil.

Plusieurs services sont proposés aux particuliers, couples et groupes:

Stages:

-Communication Relationnelle (se connaître, améliorer son écoute et sa relation aux autres)

-Coaching Appliqué (oser le changement et aider autrui à atteindre ses objectifs)

-Bilan Professionnel & Personnel + Coaching

-Monter des ateliers "Détente et Relaxation pour enfants"

-Relaxation-Mieux être pour adultes



Entretiens personnalisés:

-Bilan Professionnel et Personnel pour étudiant et reconversion pro

-Entretiens en Coaching de vie (aide aux changements de vie, de comportement et atteinte d'objectifs de travail ou personnels)

-Entretiens en "Relation d'Aide" (Thérapie brève psychologique: lutter et se relever de souffrances diverses, estime de soi, abus, manipulation, soucis de couple, communication relationnelle...)

-Relaxation pour adultes et enfants (travail contre le stress, les insomnies, l'image de soi...).



Didier Magne,

Accompagnateur en Développement Personnel et Coach certifié



*Webcam et Tel possible

Mes compétences :

Ecoute client

Développement personnel

Coaching individuel

Programmation neuro-linguistique

Bien être

Gestion du stress

Relation d'aide

Coaching de couple

Relaxation

Bilan Professionnel et Personnel

Ateliers Bien être en Entreprise

Animation de formations

Fonction publique

Assistanat de direction

Loisirs

Tourisme

Animation

Animation de réunions

Animation de groupes