Didier MARAYE

* De formation supérieur bac+5 en gestion des entreprises, bilingue (francais et anglais)



* Parcours initiatique international :

- Toulouse : Etudes universitaires + début professionnel chez Motorola Semi-Conducteurs en tant que comptable

- Ile Maurice et Nouvelle Calédonie : Responsable Marketing et développement de projets et produits dans le domaine des produits laitiers (Yoplait, Candia, Miko, Magnum, Carte d'Or).

- 2007 : année décisive : responsable marketing chez Nestlé Iles du Pacifique sur le secteur de la Nouvelle Calédonie

- 2008 Directeur Marketing Nestlé Nouvelle Calédonie

- 2010 Directeur Ventes et Marketing Nestlé Nouvelle Calédonie

- 2012 Directeur Général Nestlé Nouvelle Calédonie







* Compétences polyvalentes en matière de gestion d'entreprise



Mes compétences :

Agroalimentaire

Anglais

Boissons

Brand Management

Communication

Fromages

Gestionnaire

International

Management

Marketing

Marketing management

Polyvalence

Polyvalent

Produits Laitiers

Gestion