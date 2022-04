Didier MENDELEWITSCH

Consultant en management de transition et conduite du changement MFT Ressources Nantes



Directeur regional, consultant senior RH Hommes et Mobilite sud-ouest



Consultant senior en accompagnement de direction generale Aprim Consultants



Directeur general Europe region ouest Amdahl-Fujitsu Corp.



Directeur des centres de competences pour l' Europe Digital Equipment Corp.



Directeur marketing et support Information Builders France



Directeur marketing systemes de gestion Hewlett Packard France



Ingenieur commercial Philips Data Sytems France



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

Coaching

Coaching de dirigeant

Commerciale

Direction commerciale

Direction de projet

Direction générale

Direction Marketing

Dirigeant

GPEC

Marketing

Mobilité

Organisation

Projet RH

PSE