Didier METRA

Titulaire d'une maîtrise de langues étrangères appliquées (anglais, allemand), professionnel de la formation continue depuis vingt ans, j'exerce les fonctions de responsable pédagogique en organisme de formation depuis 90, après trois ans d'expérience commerciale en tant que conseiller formation.



Au sein de mon poste, le rôle de facilitateur est celui que j'endosse le plus naturellement et le plus aisément.

Mes activités privilégiées sont le recrutement, le conseil et l'accompagnement. Dans le but de structurer mes acquis expérientiels, j'ai suivi un cycle de deux ans de formation au CNAM autour des concepts d'analyse du travail et de compétence, de stratégie et d'ingénierie pédagogique. Ce cursus complété par plusieurs missions de consultant m'a permis de renforcer ma crédibilité dans la relation de conseil. J'ai pu ainsi animer des groupes de travail, conduire des entretiens individuels (d'investigation, d'évaluation...), affiner mes capacités de conception et de rédaction.

Un bilan de compétences effectué cinq ans plus tard a confirmé mes qualités relationnelles et mis en évidence mes aspirations à oeuvrer au développement de l'autonomie de la personne.

Je souhaite aujourd'hui m’intégrer au sein d'une structure à taille humaine me permettant de développer mes compétences, renouer avec l'animation et initier des interventions d'accompagnement et de coaching. Je m'y suis préparé en amont par un travail approfondi de développement personnel, en me formant à la P.N.L et en envisageant de suivre prochainement un stage d'analyse systémique.



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Coaching

Conception

Conduite d'entretien

Conseil

Développement personnel

Formation

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Recrutement