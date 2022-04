Didier MIELCAREK

Accompagne les Dirigeants dans leurs projets d'Organisation à forte valeur ajoutée.

15 ans de conseil en Amélioration des performances industrielles :



- PRODUCTION : Mise en oeuvre du Lean et du Six Sigma

- INNOVATION : Mise en oeuvre du Lean Development et du Lean Conception

- SUPPLY-CHAIN : Optimisation de la supply-chain, Planification, réduction des stocks, prévisions de vente

- SERVICES SUPPORT : Conduite de projets de Lean Office



Fondateur de PROVIA Consult

Membre du réseau ARC OUEST, chambre professionnelle du Conseil.



http://www.provia.fr/web/Accueil.html



Référencé en Lean au niveau national,



Formateur, intervient aussi en école d'ingénieur

Assure régulièrement des conférences sur le Lean et le Lean Development

Docteur Ingénieur, ancien Directeur Industriel dans les télécommunications



Mes compétences :

Amélioration Continue

Hoshin

Kaizen

Kanban

Lean manufacturing

Maintenance

Ordonnancement

Production

Supply chain

VSM

Prévision des Ventes

Lean Engineering

Lean Office