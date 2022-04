Profil type du Manager de PME/PMI de 50 à 300 personnes ; ma différence, c'est ma capacité à redonner de la puissance aux entreprises en situations délicates, grâce à des compétences bien réparties :

- Commercial, développement, négociation.

- Animation des équipes et dynamique collective.

- Production (dont techniques de lean, OI, plans d'expériences, R&D, gestion des flux et des capacités, innovation et investissements etc...)

- Gestion avec un sens prononcé de la marge et du résultat (gestion fi., plans de tréso, négos banques etc...)



Expert contextuel plus que sectoriel, je suis l'inverse du clône pour avoir une capacité à bonifier des sociétés dans des métiers très différents ; je revendique ce positionnement.



Idem, non ingénieur, je me défends en électricité, chimie, mise au point de nouveaux outils industriels etc... J'ai managé des Ingénieurs.



didier.mignot@galvest.fr



