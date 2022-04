Didier NICOLAS

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai apprécié de découvrir lors de rencontres avec des personnalités différentes et au fil des projets, des analyses, des réflexions, des situations inédites, et qui à chaque fois m’ont font grandir, m’ont enrichit, et ont nourri ma curiosité naturelle, en m’aidant à appréhender les mutations technologiques, organisationnelles, économiques qui touchent parfois les fondements mêmes de notre société.

Actuellement, je suis un cursus de Mastère Spécialisé en Management de Systèmes d’Informations à Grenoble École de Management qui se terminera fin 2008 avec la soutenance de ma thèse professionnelle. Dans le cadre de cette thèse, j’ai décliné une démarche de modélisation du processus « Recherche & Développement » (BPM) d’une entreprise innovante sur son secteur. A cette occasion, j'ai pu conclure en préconisant les ajustements qui m’ont semblé pertinents pour aligner plus justement le SI aux enjeux stratégiques de l’entreprise.

Aujourd’hui, désireux de changer d’entreprise et de métier, je suis en recherche d’un emploi pour découvrir d’autres enjeux, d’autres préoccupations avec un désir toujours aussi fort de travailler en équipe, pour favoriser l’intelligence collective tellement efficace et créatrice de valeur ajoutée pour tous.

Mon domaine de prédilection est certainement les environnements de développement produit, dans lesquels j'ai toujours ressenti l'excitation de la nouveauté, le bénéfice de la remise en cause et du questionnement.



Mes compétences :

Alignement Stratégique

Développement durable

Innovation

Intelligence collective

Intuition

Management

Management de la qualité

Management des Systèmes d'Information

Management par les processus

Qualité

Système de Management

système de Management de la Qualité

Systèmes d'Information