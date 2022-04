Didier OZANNE

Vous êtes dirigeant de PME/PMI, ETI,



Vous cherchez à valoriser votre capital humain, au service de votre projet 'entreprise, et dans les domaines du management ou de la gestion de projet :

dans des démarches d'accompagnement collectif (ateliers d'amélioration, méthodologies de travail en groupe, management par les processus, communication)

dans des démarches d'accompagnement individuel,

dans l'amélioration de votre organisation RH,



Vous trouverez des réponses sur-mesure.

Possibilité d'interventions en France (métropolitaine et DOM) et à l'étranger.



Certifié MBTI







Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil