Didier PATIN

Prestataire de formation enregistré en préfecture d'ile de France, titulaire du CAP de cuisine après un apprentissage en bourgogne(1 macaron Michelin) ,fort d'une expérience d'indépendant (toque blanche du limousin) puis de groupe de restauration commercial a thème (maitre viande) , des ouvertures de restaurants a l'international et une formation musclée sur la viande bovine , soucieux de la qualité et du perçus client , création de la société C.V.P.E culinaire /viandes /process /équipement /

pour accompagnement et FORMATION terrain sur mesure en restauration indépendante ou de chaine et en agro alimentaire

soutient filière a travers la mise en avant de produits

cuisinecvpe@gmail.com



Mes compétences :

Restaurants

Bistros

viande

equipement

Restauration commerciale

Costing

HACCP

Food & beverage