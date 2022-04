Didier PETER

AMELIORATION CONTINUE



Maîtrise des normes ISO, B.P.F., F.D.A

Organisation et coordination d’actions collectives thématiques pour des groupements d’entreprises

Etude de faisabilité sur la gestion des flux d’informations et technologies informatiques associées ( ERP, GPAO, GMAO, ...)

Maitrise de méthodes de gestion industrielle (SMED, TPM, 5S, RCM, KAIZEN, …)

Green Belt en méthodologie 6 Sigma : Gestion de 12 projets et Meilleur Green Belt de l’année 2008 pour Lilly Monde

Maîtrise de la gestion de projet

Maitrise d’outils SPC ( Cartes de contrôle, Capabilité Process et Mesure )

Expert Management du Risque et maitrise des outils APR,AMDEC, HAZOP et HACCP

Mise en place de tableaux de bord et indicateurs de performance ( TRS , MTBF )



RESSOURCES HUMAINES



Elaboration de plans de formation

Formation inter et intra entreprises du management au process industriel

Animation de conférences et journées techniques

INNOVATION



Introduction des outils et méthodes permettant d’améliorer l’efficacité des fonctions études et méthodes (analyse de la valeur, cahier des charges fonctionnels, méthode TRIZ, ...)



RESOLUTION DE PROBLEMES



Formation, Coaching et Animation de séances de résolution de problèmes

Intégration des outils associés : QQOQCPC, Plan de collecte, Arbre des causes, 5M, 5P

Support à la méthode Kepner Tregoe

MANAGEMENT DU RISQUE



Maitrise des outils de maîtrise du risque (AMDEC, HACCP, APR et HAZOP)

Mise en place d’une organisation interne Management du Risque sur un site de production



Mes compétences :

