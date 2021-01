Dominique BRACQ

Issue d'un enseignement général (Bac C et licence de sciences Physique-Chimie), je me suis réorienté vers ma passion : la mécanique et la technologie.

C'est grâce a un dévouement acharné et une grande soif de connaissances que j'ai réussi a combler les manques de connaissances en mécanique.

Tout en travaillant , en autodidacte et en suivant des cours du soir en hydraulique.

Après plusieurs années sur le terrain en tant que technicien de maintenance puis technicien référent, puis formateur technique , je suis fier d'être maintenant troubleshooter/hotliner chez BOBCAT FRANCE .

Mon travail consiste à aider les concessionnaires qui rencontrent des difficultés techniques concernantles telescopiques (machine et moteur) .Cela passe passe d'abord par une compréhension du problème puis une analyse.

Résoudre le problème technique n'est une fin , il faut parfois comprendre le pourquoi du problème.

La région couverte est vaste (Europe, Afrique, moyen-Orient).

Je suis capable d'écrire et de me faire comprendre en Anglais écrit et parlé grâce aussi a des cours du soirs.

Je suis toujours assoiffé de connaissances techniques et espère pouvoir participer aux développements de nouvelles machines.