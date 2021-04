Dominique LORGNIER

Opportunités , rencontres (et un peu de travail quand même !)m'ont permis d'exercer des fonctions de management et responsabilité en BtoB pendant 25 ans dans le domaine financier et relations humaines ;j'y avais des compétences reconnues .

J'ai décidé de profiter d'une période d'arret lié à un accident importantpour mettre en oeuvre un projet de création d'entreprise de formation professionnelle .



Le facteur économique est important dans la vie de l'entreprise(et c'est un ancien"banquier" qui vous en parle!)mais le facteur humain est essentiel.

En dehors des obligations réglementaires , j'ai souvent constaté la difficulté à apporter de manière adaptée et rapide le complément de connaissances ou formations nécessaires à l'adaptation d'un bon candidat.Les solutions manquent souvent soit de réactivité , soit d'aspect pratique ou sont trop générales.

Je propose une approche opérationnelle et souple pour répondre à ces besoins dans les domaines :

°management

°commercial

°relation clientèle

°gestion

°relations sociales



je propose également des formations règlementaires



