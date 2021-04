Dominique PAILHAREY

Littéraire contrarié, j’ai fait toute ma carrière (un peu plus de trente ans) dans l’informatique.

J’ai eu l’opportunité (que j’ai toujours recherchée) d’en apprécier toutes les facettes.



Que ce soit sous l’angle :

- Des étapes successives du cycle de vie d’un projet (de l’expression de besoin à la mise en production et l’exploitation) ;

- Des diverses natures de structure dans lesquelles j’ai eu le loisir d’exercer, du privé (sidérurgie par exemple) au public (ministère notamment) ;

- Des très grandes structures au montage de ma propre société en passant par la participation à une start-up ;

- Des multiples fonctions exercées : Chef puis directeur de projet, Consultant puis Co-Responsable des études et développement.



C’est un métier passionnant. Notamment par la diversité des métiers « servis » : sidérurgie, station d’épuration d’eau, cristallerie, cinémathèque, maisons de disques, ministère et j’en passe.



Ce qui m’enthousiasme (et par essence là où je suis le plus performant) est la genèse d’un projet de réalisation informatique. Cette phase essentielle où il s’agit de « décortiquer » un métier dans le but d’une part de l’informatiser, d’autre part de venir enrichir le système d’information de l’entreprise alors principal outil de pilotage de celle-ci.



Mes compétences :

Direction de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Management

Urbanisation des systèmes d'information

Business Process Management