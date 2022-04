Dominique PUECH

Je suis un homme AUXILIAIRE de PUÉRICULTURE donc très rare....

Marié, 2 enfants.

De formation photographe, j'ai d'abords été pendant une quinzaine d'années, tireur filtreur pour un laboratoire spécialisé en Noir et Blanc,puis ayant fait le tour j'ai profité de la naissance de mon deuxième enfant pour prendre un congé parental d'une durée de trois ans...ce qui ma permis de re-diriger ma carrière sur l'aide a la petite enfance et de reprendre le chemin des études pour devenir auxiliaire de puériculture et d'obtenir mon D.P.A.P .

Maintenant, ma petite famille et moi, aimerions partir en province, (préférence pour les Pyrénées atlantique et la Bretagne (Morbihan)).

Enfin, mobile, je peux être disponible rapidement.



Mes compétences :

Enfance

Petite Enfance

Photographie

Puériculture