Dominique RAIMOND

Bonjour à tous,

J'ai un parcours atypique puisque j'ai commencé ma carrière en Hôtellerie Restauration pendant une dizaine d'années en chaîne hôtelière,restauration gastronomique, néo restauration, brasserie

Puis un premier virage dans les métiers de l'informatique fin des années 80, et enfin une rencontre professionnelle en 94 qui me conduit de nouveau à changer de métier. Cela fait presque 20 ans que les ressources humaines animent mes journées avec toujours le même intérêt pour les hommes, les métiers et l'entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Organisation

Recrutement

Ressources humaines

restauration