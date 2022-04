Actuellement consultant biztalk senior en SSII

Compétences principalement centrées sur Microsoft biztalk server

Bonne expérience de la conception et du développement sur différentes plateformes



Mes compétences :

Biztalk

C# .NET

JAVA

MAGIC

XSLT

EDI

C#

SOA

Dotnet

.net

EAI

Langages HTML et CSS

Functionnal programming

XML/XSLT

JavaScript/Ajax

Sql server 2005

Web service